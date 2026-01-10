Ohne Heizung, Strom, Wasser

Bürgermeister Klitschko sprach von den bisher schlimmsten Schäden an der Infrastruktur in fast vier Jahren Krieg. Er riet den Bürgern, die Stadt vorübergehend zu verlassen, wenn sich anderswo ein warmer Platz finden lasse. Präsident Selenskyj sagte, Russland versuche mit schweren Luftangriffen mitten im Winter, die großen Städte unbewohnbar zu machen. Die russische Armee nutze die Kältewelle, um so viele Energieanlagen wie möglich zu treffen.
Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.