Ohne Heizung, Strom, Wasser
Lage in Ukraine spitzt sich wegen extremer Kälte und russischer Angriffe auf Energieversorgung zu

In der Ukraine spitzt sich die Lage aufgrund der russischen Angriffe und der Wetterlage zu. In Kiew und anderen Städten müssen Menschen bei bis zu minus 17 Grad ohne Heizung, Strom und Wasser auskommen. Den Angaben zufolge sind in der Hauptstadt 6.000 Wohnblocks betroffen.

    Zwei Krankenwagen im Schnee in Kiew.
    Bürgermeister Klitschko empfiehlt Kiewern, die Stadt auf der Suche nach einem warmen Platz vorübergehend zu verlassen. (picture alliance / Photoshot)
    Bürgermeister Klitschko sprach von den bisher schlimmsten Schäden an der Infrastruktur in fast vier Jahren Krieg. Er riet den Bürgern, die Stadt vorübergehend zu verlassen, wenn sich anderswo ein warmer Platz finden lasse. Präsident Selenskyj sagte, Russland versuche mit schweren Luftangriffen mitten im Winter, die großen Städte unbewohnbar zu machen. Die russische Armee nutze die Kältewelle, um so viele Energieanlagen wie möglich zu treffen.
