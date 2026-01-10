Ohne Heizung, Strom, Wasser

Lage in Ukraine spitzt sich wegen extremer Kälte und russischer Angriffe auf Energieversorgung zu

In der Ukraine spitzt sich die Lage aufgrund der russischen Angriffe und der Wetterlage zu. In Kiew und anderen Städten müssen Menschen bei bis zu minus 17 Grad ohne Heizung, Strom und Wasser auskommen. Den Angaben zufolge sind in der Hauptstadt 6.000 Wohnblocks betroffen.