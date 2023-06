Tausende Menschen mussten in der kanadischen Provinz Nova Scotia vor den Waldbränden fliehen. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Darren Calabrese)

Rund um die Großstadt Halifax an der Ostküste des Landes sind nach Angaben der zuständigen Behörden alle Feuer unter Kontrolle. Auch in anderen Regionen in der betroffenen ostkanadischen Provinz Nova Scotia bekommt die Feuerwehr allmählich Kontrolle über die Brände. Die ersten Bewohner können wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Weiter nördlich in der Provinz Québec brennen dagegen derzeit noch mehr als 140 Feuer, melden die Einsatzkräfte. Betroffen sei eine Fläche von mehr als 180.000 Hektar - das entspricht ungefähr der doppelten Fläche von Berlin.

