Amadeu Antonio Stiftung

In dem Bericht geht es nach Angaben der Stiftung unter anderem um die rechtsextremistische Leugnung des Holocaust, um Angriffe auf Gedenkorte und um israelbezogenen Antisemitismus. In einer Vorankündigung heißt es unter Bezugnahme auf den Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel, momentan werde die Rolle der extremen Rechten in Deutschland kaum diskutiert. Das liege daran, dass der Blick, Zitat, aus gutem Grund auf die islamistischen und linken Gruppierungen gerichtet sei, die, Zitat, "den Hamas-Terror verherrlichen und eine Grundlage für weitere antisemitische Vorfälle in Deutschland schaffen."