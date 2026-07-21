Kriminalität
Lagebild zu sexueller Gewalt an Minderjährigen wird vorgestellt

In Berlin wird heute das jährliche Lagebild zu Sexualstraftaten gegen Minderjährige bekannt gegeben.

    Ausgestreckte Hände, die einen Schatten erzeugen.
    Symbolbild zum Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder (Getty Images / Catherine Falls Commercial)
    Vorgestellt werden die Zahlen gemeinsam von Bundesinnenminister Dobrindt, der Missbrauchsbeauftragten des Bundes, Claus, und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Münch. Basis der Einschätzung ist die bereits veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr. Die Statistik spiegelt lediglich die der Polizei bekanntgewordenen und durch die Ermittler bearbeiteten Straftaten wider. Dieses sogenannte Hellfeld ist daher auch vom Anzeigeverhalten der Opfer beeinflusst.
    Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.