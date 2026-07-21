Kriminalität

Vorgestellt werden die Zahlen gemeinsam von Bundesinnenminister Dobrindt, der Missbrauchsbeauftragten des Bundes, Claus, und dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Münch. Basis der Einschätzung ist die bereits veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr. Die Statistik spiegelt lediglich die der Polizei bekanntgewordenen und durch die Ermittler bearbeiteten Straftaten wider. Dieses sogenannte Hellfeld ist daher auch vom Anzeigeverhalten der Opfer beeinflusst.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.