Alexander Graf Lambsdorff (FDP) (imago/allefarben-foto)

Wenn Russland so wie jetzt jeden Tag die Ukraine bombardiere, sei man noch nicht an dem Punkt, wo man das diskutieren könne, sagte Lambsdorff den Sonntagszeitungen der Funke Mediengruppe. Völlig klar sei aber, dass bei der Suche nach einer Friedenslösung auch Europa eine Rolle spielen werde. Es gehe es um die Sicherheit in Europa und in Deutschland, sagte der Diplomat.

Der ukrainische Präsident Selenskyj strebt eine Beendigung des Krieges im kommenden Jahr mit diplomatischen Mitteln an. In einem Interview im ukrainischen Radio sagte er, sein Land werde alles für ein Ende der Kämpfe tun.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.