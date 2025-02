Dublin-System

Symbolbild zum Thema "Abschiebeflug" (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

An Bord der Maschine seien vier Syrer und drei Afghanen gewesen, bestätigte das zuständige Landesministerium der "Rheinischen Post". Demnach wurden die Männer abgeschoben, weil Deutschland für deren Asylantrag nicht zuständig sei. Alle sieben seien im Rahmen des Dublin-Systems in das Balkanland gebracht worden. Dem Bericht zufolge gelten Überstellungen mit Charterflügen als organisatorisch effizienter durchführbar, als über die begrenzten Platzkapazitäten in Linienflügen.

Nötig sei dazu aber immer die Genehmigung durch das Bundesamt für Migration, das die Konditionen mit Staaten wie Bulgarien aushandele. Dabei müsse die Behörde etwa auch die Bedarfe anderer Bundesländer mit im Blick behalten.

