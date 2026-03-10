Nach der Wahl in Baden-Württemberg

Rücktrittsangebot abgelehnt: CDU-Landeschef Manuel Hagel. (picture alliance / dts-Agentur )

Landesgeneralsekretär Vogt teilte am Abend in Stuttgart mit, der Vorstand habe ein Rücktrittsangebot Hagels einstimmig abgelehnt. Vielmehr habe es für den unterlegenen Spitzenkandidaten Applaus gegeben. Hagel werde die CDU in möglichen Koalitionsgesprächen anführen. Auf Bundesebene hatte Unions-Fraktionschef Spahn gestern angesichts des knappen Wahlausgangs eine Teilung der Amtszeit des Ministerpräsidenten befürwortet. Demzufolge sollten der Grünen-Spitzenkandidat Özdemir und Hagel jeweils zweieinhalb Jahre an der Spitze der Regierung stehen, was Özdemir jedoch umgehend ablehnte.

Dessen Partei hat die Wahl mit 0,5 Punkten Vorsprung gewonnen, kommt im neuen Landtag aber auf die gleiche Zahl an Mandaten wie die CDU.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.