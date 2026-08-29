Jean-Pascal Hohm (l), Vorsitzender der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland, und Ulrich Siegmund (r), Spitzenkandidat der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, stehen auf der Bühne der "Generation Deutschland". (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Die Landtagswahl sei nur der erste Schritt. Das Ziel sei die Macht in ganz Deutschland, erklärte Siegmund. Die AfD kämpfe "um jeden Winkel" in der Bundesrepublik. Der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation, Hohm, forderte in seiner Rede die Rückführung von zugewanderten Menschen. Er sagte, Millionen seien gekommen, und Millionen müssten Deutschland wieder verlassen. Der AfD-Europaabgeordnete Aust forderte Rückführungen auf gesamteuropäischer Ebene. Nötig sei nicht nur "Remigration, sondern europaweite Remigration". Europa müsse zu einer "Festung Europa" ausgebaut werden.

Der AfD-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Reichardt, sagte in drastischen Worten linken Kräften den Kampf an. Reichardts Rede war mit Schmähungen durchsetzt, die bei den Delegierten Jubel auslösten.

Die Generation Deutschland (GA) war im vergangenen November gegründet worden - als Nachfolgerin der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA). Diese war einige Monate zuvor aufgelöst worden, nachdem sie vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden war. Die Behörde geht von einer "programmatischen und personellen Kontinuität" zwischen der aufgelösten JA und GD aus.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.