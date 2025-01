Bayern

Landeskriminalamt ermittelt wegen Drohnenflügen über Militärgelände in Manching

In Bayern hat das Landeskriminalamt nach einer Vielzahl von Drohnenflügen über militärischen Einrichtungen der Bundeswehr Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler erklärten, allein am Sonntag seien von Polizisten bis zu zehn Drohnen über dem militärischen Sicherheitsbereich in Manching gezählt worden.