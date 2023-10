Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst stellt sich zur Wiederwahl als Vorsitzender seines CDU-Landesverbandes. (dpa / Thomas Banneyer)

Bei dem Landesparteitag in Hürth bei Köln tritt voraussichtlich kein Gegenkandidat an. Auch der Landesvorstand wird neu gewählt. Zu Grußworten werden Bundesparteichef Merz und Israels Botschafter in Deutschland, Prosor, erwartet. Wüst führt die Landes-CDU seit 2021, als er den gescheiterten Unions-Kanzlerkandidaten Laschet ablöste.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.