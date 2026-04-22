Landesvorstand der Freien Wähler in Baden-Württemberg tritt zurück. (picture alliance/dpa/Revierfoto)

Das berichten die Zeitung "Staatsanzeiger" und der "SWR". Rolke nennt demnach einen "unüberwindbaren Vertrauensverlust" in Bezug auf den Bundesvorstand rund um den Vorsitzenden Aiwanger als Grund für den Rückzug. Eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit für die Zukunft sei nicht mehr möglich. In einer zweiten Erklärung teilte Rolke auch ihren Rückzug aus dem Bundesvorstand mit. Sie sei dort kontinuierlich an ihrer Arbeit gehindert worden. Zudem sei die Art und Weise, wie sie im Vorstand behandelt worden sei, demütigend und frauenfeindlich gewesen. Der Bundesvorstand weist alle Vorwürfe zurück. Rolke war Stellvertreterin Aiwangers.

Die Partei Freie Wähler wurde 2010 vom Bundesverband der Freien Wählergemeinschaften gegründet. Die Vereinigung kommunaler Wählervereinigungen wollte so auch an Landes-, Bundes- und Europawahlen teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.