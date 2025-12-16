Der iranische Rial hat erneut deutlich an Wert verloren. (dpa / Abedin Taherkenareh)

Händler in Teheran verlangten nach Angaben der Nachrichtenagentur AP für einen Dollar mehr als 1,3 Millionen Rial. Anfang des Monats waren es noch 1,2 Millionen Rial gewesen.

Grund für die Entwicklung sind unter anderem die zahlreichen Sanktionen gegen die Islamische Republik wegen ihres Atomprogramms. Ende September setzten die Vereinten Nationen weitere, zuvor ausgesetzte Strafmaßnahmen wieder in Kraft. Die Abwertung des Rial verstärkt den Inflationsdruck im Iran und treibt die Preise für Lebensmittel wie Reis und Fleisch weiter in die Höhe.

