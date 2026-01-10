USA
Landesweit Proteste nach tödlichen Schüssen von ICE-Agent in Minneapolis angekündigt

In den USA sind landesweit Proteste nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau in Minneapolis durch einen Agenten der US-Einwanderungsbehörde ICE angekündigt worden.

    Polizeibeamte stehen auf einer Staße in Minneapolis. Sie tragen Schlagstöcke. Es ist dunkel und schneit.
    Polizeibeamte in der Innenstadt von Minneapolis (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Daniel Powell)
    Der Sender CNN berichtet von über 1.000 angemeldeten Demonstrationen. Dazu aufgerufen hat ein Bündnis aus Bürgerrechts- und Migrantenorganisationen. In Minneapolis selbst wurden nach Behördenangaben 29 Demonstranten festgenommen. Bei Zusammenstößen in der Nacht sei ein Polizist verletzt worden.
    Am Mittwoch hatte ein ICE-Agent in Minneapolis eine 37-jährige Frau erschossen, die nach Darstellung des US-Heimatschutzministeriums versucht haben soll, Beamte der Einwanderungsbehörde mit ihrem Wagen anzufahren. Die Regierung des Bundesstaates Minnesota bestreitet die Angaben.

    

    Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.