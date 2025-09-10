In Frankreich rechnet unter anderem die Bahn mit Einschränkungen durch Blockadeaktionen. (Archivbild() (Thomas Padilla/AP/dpa)

Wer genau hinter dem Protestaufruf steckt, ist nicht bekannt. Es wird mit bis zu 100.000 Demonstranten und umfassenden Blockaden und Sabatogeaktionen gerechnet. Einschränkungen dürfte es auch im Zug- und Flugverkehr geben.

Hintergrund der Proteste ist der anhaltende Streit über die Finanzlage Frankreichs. Gestern ernannte Präsident Macron den bisherigen Verteidigungsminister Lecornu zum neuen Ministerpräsidenten. Macron beauftragte Lecornu, sich um einen Konsens mit Blick auf den Haushalt zu bemühen. Vorgänger Bayrou war in Folge einer gescheiterten Vertrauensfrage zurückgetreten, nachdem er keine Mehrheit für seine Sparpläne erreichen konnte.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.