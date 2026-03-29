Eine der "No Kings"-Demonstrationen vor dem Lincoln Memorial in Washington (AFP / KEN CEDENO)

Mehr als 3.000 Kundgebungen sind angemeldet, Millionen Teilnehmer werden erwartet. Es ist die dritte "No Kings"-Kundgebung. Die erste war im Juni vergangenen Jahres. Im Oktober 2025 haben daran mehrere Millionen Menschen teilgenommen.

Auch in europäischen Städten wie etwa Berlin, Rom und Amsterdam gab es Protestkundgebungen gegen autoritäre Führungsstile von Regierungen.

USA-Expertin erwartet eine der größten Protestaktionen gegen Trump

Die "No Kings"-Demonstrationen in den USA könnten zur bisher größten Protestaktion gegen US-Präsident Trump werden. Das erwartet die USA-Expertin der Bertelsmann-Stiftung, Cathryn Clüver Ashbrook. Sie sieht Trump wegen des Iran-Kriegs zunehmend innenpolitisch unter Druck.

Viel lauter sei allerdings die, wie Clüver Ashbrook es nennt, "MAGA-Medienopposition" mit bekannten Podcastern, die großen Einfluss auf Anhänger der MAGA-Bewegung von Trump haben.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.