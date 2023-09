Demonstranten halten Bilder von Opfern von Polizeigewalt hoch. (AFP / BERTRAND GUAY)

Ein Bündnis aus Gewerkschaften, linkspolitischen und zivilgesellschaftlichen Gruppen hatte zu mehr als einhundert Demonstrationen aufgerufen. Insgesamt werden bis zu 30.000 Teilnehmer erwartet. In Toulouse versammelten sich am Vormittag 600 Menschen, im südfranzösischen Perpignan 150. In Paris setzte sich am Nachmittag ein Protestzug in Bewegung.

Der Tod eines 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre hatte im Juni eine Welle von Protesten ausgelöst. Es kam zu massiven Ausschreitungen und Zerstörungen. In Marseille wurde ein 22-Jähriger am Rande von Unruhen durch ein Gummigeschoss der Polizei schwer verletzt. Gegen vier Beamte wurden Ermittlungen eingeleitet.

