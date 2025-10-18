Proteste unter dem Motto "No Kings" gegen die US-Regierung in New York. (AP / Olga Fedorova)

Das Motto der Demonstrationen lautet "No Kings" - auf deutsch: Keine Könige. Es ist die dritte Massenkundgebung gegen die US-Regierung, seit Trump Mitte Januar seine zweite Amtszeit angetreten hat. Den Anfang machten Proteste im Frühjahr, nachdem tausende Beschäftigte in Ministerien entlassen worden waren und unter anderem die Behörde für Entwicklungshilfe schließen musste. Die zweite Welle des Protestes richtete sich gegen die Militärparade, die Trump im Juni in Washington veranstalten ließ.

Die Republikanische Partei von Trump kritisierte die für heute angesetzten Demonstrationen im ganzen Land als - so wörtlich - "Hasskundgebungen gegen Amerika". Führende Parteimitglieder bezeichneten die Kundgebungsteilnehmer als "Kommunisten" und "Marxisten".

