Hessen

Landesweite Razzia gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen - knapp 70 Verdächtige

In Hessen ist die Polizei in der vergangenen Woche mit einer Großrazzia gegen Verdächtige im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen vorgegangen.

29.07.2024