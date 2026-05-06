Betroffen waren Seiten mit dem Adressende ".de". Dies teilte die Registrierungsstelle "Denic" mit Sitz in Frankfurt am Main mit, die fast 18 Millionen solcher Internet-Adressen verwaltet. Demnach gab es eine Störung im sogenannten DNS-Service, einer Art Adressbuch für das Internet. Im Detail lag der Fehler offenbar im Sicherungssystem DNSSEC, mit dem über Netzwerke übertragene Daten geschützt werden. In der Nacht teilte "Denic" dann mit, die Störung sei behoben.
Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.