Landesweite Proteste in Frankreich (AFP/MIGUEL MEDINA)

Lehrer, Lokführer, Apotheker und Krankenhauspersonal legten die Arbeit nieder. Schüler blockierten die Eingänge zu ihren Schulen. In der Hauptstadt Paris kam es zu erheblichen Störungen im Nahverkehr, da zahlreiche U-Bahn-Linien nur zu den Stoßzeiten am Morgen fuhren. Auch der regionale Zugverkehr ist stark beeinträchtigt.

Bereits vor einer Woche hatte es einen landesweiten Protesttag gegeben, bei denen es teils zu Ausschreitungen kam. Die Aktionen richten sich gegen Sparpläne des inzwischen aus dem Amt geschiedenen Premierministers Bayrou im Umfang von 44 Milliarden Euro. Der neue Premier Lecornu berät derzeit mit der Opposition über mögliche Kompromisse. Frankreich ist hoch verschuldet.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.