Infrastruktur

Der spanische Netzbetreiber Red Electrica erklärte, man arbeite an einer Lösung. Die Ursache für den Ausfall sei noch unklar. Ersten Berichten zufolge fiel der Strom gegen 12.30 Uhr aus. In der spanischen Hauptstadt Madrid wurden Teile der U-Bahn evakuiert, auf den Straßen kam es durch den Ausfall von Ampeln zu langen Staus. In Portugals Hauptstadt Lissabon hatte der Flughafen keinen Strom. Wie die Zeitung "El Pais" berichtet, waren auch Mobilfunkbetreiber, Zugverbindungen und Einkaufszentren betroffen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.