Rauchwolke über Kiew nach russsichem Angriff (Archivbild). (IMAGO / Ukrinform / IMAGO / Eugen Kotenko)

Ein Armeesprecher teilte mit, Russland habe heute früh 16 strategische Bomber gestartet. Auch Drohnen seien in den Luftraum eingedrungen. Man habe bereits mehr als 30 dieser Flugobjekte abgewehrt. Die Bevölkerung müsse sich unverzüglich in Schutzräume begeben. Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Kllitschko kam es in der vergangenen Nacht bereits zu Explosionen. Mehrere Trümmer abgeschossener Drohnen hätten Brände ausgelöst. Auch in Mykolajiw im Süden der Ukraine wehrte die Luftwaffe Drohnen ab.

Russlands Präsident Putin hatte der Ukraine wegen des Beschusses der Grenzregion Belgorod mit weiteren Angriffen gedroht.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 02.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.