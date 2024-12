Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen (Archivbild aus Charkiw von März 2024). (picture alliance / Anadolu / Yevhen Titov)

Betroffen waren unter anderem die Regionen Cherson und Dnipropetrowsk sowie die Großstadt Charkiw. Allein dort sprach der Gouverneur von sieben russischen Angriffen.

Der private Energiekonzern DTEK meldete Schäden an seinen Kraftwerken. Der staatliche Stromnetzbetreiber Ukrenergo ergriff Maßnahmen, um den Energieverbrauch zu begrenzen.

Weihnachtsansprache von Präsident Selenskyj

In der Ukraine wird heute Weihnachten gefeiert. Der offizielle Feiertag wurde vom 7. Januar auf den 25. Dezember verlegt, um sich stärker von Russland abzugrenzen und die Westbindung zu verdeutlichen. Die russisch-orthodoxe Kirche feiert Weihnachten nach dem julianischen Kalender am 7. Januar.

In seiner Weihnachtsansprache erinnerte der ukrainische Präsident Selenskyj an die getöteten Soldaten seines Landes. Man gedenke all derer, die ihr Leben gegeben hätten, um die Ukraine zu verteidigen, sagte Selenskyj. Er erwähnte auch die Soldaten in russischer Gefangenschaft.

