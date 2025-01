In Hessen gab es eine Großrazzia gegen Kinderpornografie (Symbolbild). (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

Wie das Landeskriminalamt mitteilte, durchsuchten Ermittler bereits in der vergangenen Woche zahlreiche Wohnungen. Im Fokus stehen demnach knapp 80 Beschuldigte im Alter von 14 bis 78 Jahren. Ihnen würden Herstellung, Besitz sowie Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie zur Last gelegt, erklärte das LKA. In zwölf Fällen geht es um den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von unter 18-Jährigen. Während des Einsatzes wurde ein Haftbefehl vollstreckt.

Bei den Durchsuchungen unter anderem in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel stellten Ermittler auch hunderte Speichermedien sicher. Deren Auswertung dauere an, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.