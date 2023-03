Demonstranten blockieren bei den Protesten gegen die Rentenreform in Frankreich Treibstofflieferungen. (AFP / LOU BENOIST)

Die größte Gewerkschaft CGT teilte mit, die Ausfahrten aller Raffinerien in Frankreich seien blockiert, Treibstofflieferungen würden dadurch verhindert. Das Energieunternehmen Total Energies betonte, die Depots an allen Tankstellen seien dennoch ausreichend gefüllt. Auch der Bus- und Bahnverkehr ist erneut vom dem Streik betroffen. Die französische Bahn meldete einen Ausfall von etwa 80 Prozent ihrer Fernzüge. Dazu soll rund ein Fünftel der Flüge gestrichen werden. Die wichtigsten Lehrergewerkschaften haben ebenfalls aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In zahlreichen Schulen fiel der Unterricht aus. Für den Nachmittag ist ein Protestmarsch durch Paris geplant.

Auslöser der Proteste ist das Vorhaben der französischen Regierung, das Renteneintrittsalter bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Der entsprechende Gesetzesvorschlag wird derzeit im Senat debattiert.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.