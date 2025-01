Vor allem im Verkehrssektor

Demonstration in Belgiens Hauptstadt Brüssel (IMAGO / Belga / HATIM KAGHAT)

Am Brüsseler Flughafen fällt am Montag mehr als ein Drittel der Flüge aus und nur jede dritte Schnellzug fährt. In der Hauptstadt und im Süden des Landes wird außerdem der Nahverkehr bestreikt. In manchen Regionen streiken auch Lehrerinnen und Lehrer und der Müll wird nicht geleert oder die Post zugestellt.

Bei der zentralen Demonstration in Brüssel zählte die Polizei rund 30.000 Protestierende. Die drei großen Gewerkschaften in Belgien hatten zu dem Generalstreik aufgerufen. Der Protest richtet sich gegen mögliche Pläne für Rentenkürzungen. Die werden derzeit bei Koalitionsverhandlungen für die nächste belgische Regierung besprochen.

Daran sind fünf Parteien sind beteiligt. Die Parlamentswahl war schon im Juni. Regierungsbildungen in Belgien gelten als kompliziert und langwierig. Ein Grund ist, dass die meisten Parteien nicht in allen Landesteilen antreten.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.