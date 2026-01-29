Der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen Anhalt, Maik Reichel (picture alliance / Lino Mirgeler / dpa / Lino Mirgeler)

"nie erlebten Kulturkampf" im Fall einer Regierungsübernahme der AfD nach der Landtagswahl im Herbst. Ihr Direktor, Reichel, sagte im Deutschlandfunk, er sei sich sicher, dass es dann eine Form von Zensur geben werde. Die AfD hatte Anfang der Woche ihren Entwurf für ein Regierungsprogramm vorgestellt.

Nach Einschätzung von Reichel will die Partei die staatlichen Kultur- und Bildungsangebote neu ausrichten - hin zu einer rein nationalen patriotischen Leitkultur. "Da geht es darum, dass nur deutsche Stücke noch auf den Markt kommen - also von Goethe, Schiller, Kleist oder anderen, die von der AfD als wertvoll betrachtet beachtet werden." Wenn sogenanntes "Staatsgeld" fließen solle, werde es sicherlich durch eine Art Zensur gehen. Theater und Opern müssten mit Eingriffen in ihre Spielpläne rechnen.



Man orientiere sich an dem

Nach den Plänen der Partei soll die Landeszentrale künftig als "Landesinstitut für staatspolitische Bildung" fungieren. Die Landeszentrale für politische Bildung wird in dem AfD-Entwurf als "linke Indoktrinationsanstalt" bezeichnet. Direktor Reichel wies diesen Vorwurf zurück.

