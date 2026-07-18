Mecklenburg-Vorpommern

Ein Transporthubschrauber der Bundeswehr hilft bei der Bekämpfung des Waldbrandes im Müritz-Nationalpark. (dpa / Manuel Genolet)

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte teilte mit, es seien sogenannte Wasserriegel aufgestellt worden. Diese bewässerten den Boden und die Bäume auf der Waldfläche, die bisher nicht brenne. Somit könne sich das Feuer nicht weiter ausbreiten, hieß es. Die Ausdehnung des Feuers von knapp vier Quadratkilometern sei aber unverändert. Rauchsäulen seien noch zu sehen, würden aber weniger.

Bei der aktiven Brandbekämpfung konzentrieren sich die mehr als 350 Einsatzkräfte derzeit vor allem auf den östlichen Bereich des Nationalparks, da das dortige Gebiet nicht munitionsbelastet ist. Die Löscharbeiten an anderer Stelle wurden immer wieder durch explodierende Munition auf einem frühren Truppenübungsplatz erschwert. Nun wurden zwei Wasserwerfer der Polizei sowie eine Spezialeinheit zur Brandbekämpfung aus Niedersachsen angefordert. Zuletzt waren auch zwei Hubschrauber der Bundeswehr im Einsatz.

Der Brand wurde am Montag gemeldet. Die Ursache ist weiterhin nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.