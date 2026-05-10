Der Tankrabatt soll Benzin und Diesel günstiger machen. Laut ADAC kommt die Entlastung aber bisher nicht überall vollständig an. (Imago / HMB-Media / Marco Bader)

Die angespannte geopolitische Lage sei noch nicht durchgestanden und werde voraussichtlich auch nach Auslaufen des Tankrabatts Ende Juni noch bestehen, sagte Verbandspräsident Brötel der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Ob die Energiesteuersenkung verlängert, die Pendlerpauschale angehoben oder ein anderes Instrument gewählt werde, sei zweitrangig. Die Koalition müsse jedoch schon jetzt interne Gespräche über weitere Maßnahmen führen, betonte Brötel.

Bundeskanzler Merz hatte gestern erklärt, die Regierung werde versuchen, insbesondere den Beschäftigten in Betrieben Erleichterung zu verschaffen. Details nannte er nicht. Zuvor war die geplante 1.000-Euro-Entlastungsprämie vom Bundesrat abgelehnt worden und damit vorläufig gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.