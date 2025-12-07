Motorsport

Norris, der das 24. und letzte Saisonrennen auf dem dritten Platz beendete, bescherte McLaren zudem den ersten Fahrertitel seit Lewis Hamilton vor 17 Jahren. Am Ende trennten Norris in der WM-Wertung zwei Punkte vom neuen Vize-Champion Verstappen.
Norris war als WM-Spitzenreiter in die letzten 58 Runden des Jahres gegangen und musste für die garantierte Erfüllung seines Traums das Podium erreichen. Dieses komplettierten Teamkollege Oscar Piastri als Zweiter und Pole-Setter Verstappen, dem auch sein 71. Sieg der Karriere und der achte des Jahres nicht zum fünften WM-Titel genügte.
