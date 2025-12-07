Motorsport

Das letzte Rennen der Saison fand in Abu Dhabi statt. (picture alliance / ANP / Sander Koning)

Norris, der das 24. und letzte Saisonrennen auf dem dritten Platz beendete, bescherte McLaren zudem den ersten Fahrertitel seit Lewis Hamilton vor 17 Jahren. Am Ende trennten Norris in der WM-Wertung zwei Punkte vom neuen Vize-Champion Verstappen.

Norris war als WM-Spitzenreiter in die letzten 58 Runden des Jahres gegangen und musste für die garantierte Erfüllung seines Traums das Podium erreichen. Dieses komplettierten Teamkollege Oscar Piastri als Zweiter und Pole-Setter Verstappen, dem auch sein 71. Sieg der Karriere und der achte des Jahres nicht zum fünften WM-Titel genügte.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.