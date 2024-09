Sachsen-Anhalt

Landtag erinnert in Feierstunde an friedliches Ende der DDR

Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat in einer Feierstunde die friedliche Revolution in der DDR vor 35 Jahren gewürdigt. Auf der Gedenkveranstaltung mit Bundestagspräsidentin Bas wurde unter anderem an die Proteste gegen die SED-Diktatur, die Fluchtbewegungen über die Prager Botschaft, den Mauerfall und an die Zeit bis zum Ende der deutschen Teilung erinnert.