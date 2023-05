Nordrhein-Westfalen

Die Ruine des Brandschlags in Solingen (Archivbild) (imago stock&people)

Am 29. Mai 1993 hatten vier Rechtsradikale das Haus der türkischstämmigen Familie Genç in Solingen angezündet. Fünf Frauen und Mädchen starben. Der Anschlag gilt als eines der schwersten rassistischen Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Bei der Gedenkveranstaltung im Landtag in Düsseldorf waren auch Mitglieder der Familie Genç anwesend.

In einem gemeinsamen Antrag forderten die Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und FDP, den Ermittlungsdruck gegen rechtsextremistische Straftaten weiterhin hoch zu halten.

