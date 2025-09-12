Niedersachsen

Wie Landtagspräsidentin Naber (SPD) mitteilte, wurde der Schriftzug bereits weitgehend von dem Erweiterungsgebäude des Parlamants entfernt. Der Täter sei geflohen.
Erst vor zehn Tagen war ein 25-Jähriger zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt worden, weil er "Free Gaza" an den Landtag gesprüht hatte. Dabei war ein Schaden von fast 70.000 Euro entstanden, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt.
Nach den jüngsten Vorfällen sind laut Landtagspräsidentin Naber in Abstimmung mit den Fraktionen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vereinbart und umgesetzt worden.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.