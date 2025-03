Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg findet voraussichtlich am 8. März 2026 statt. (Bernd Weißbrod/dpa)

Das teilte das Innenministerium in Stuttgart mit. Der Vorschlag geht zunächst in ein Anhörungsverfahren, an dem sich Parteien, Kommunalverbände und andere Stellen beteiligen können. Anschließend wird der Termin durch einen Kabinettsbeschluss der Landesregierung endgültig festgelegt.

Auch in Rheinland-Pfalz wird der Landtag im kommenden Jahr neu gewählt. Dort soll die Abstimmung laut Innenministerium in Mainz am 22. März stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.