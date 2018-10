Die CSU erlebt ein Debakel bei der Landtagswahl in Bayern. Die Prognose sieht sie bei 35,5 Prozent. Die Grünen feiern demnach ein Rekordergebnis mit 18,5 Prozent. Der Absturz der SPD geht weiter. Die FDP muss um den Einzug ins Maximilianeum zittern. Die Linke scheint es nicht geschafft zu haben. Die AfD liegt bei 11 Prozent. Es gab eine rege Wahlbeteiligung ab. +++Alles Weitere in unserem Live-Ticker zur Bayernwahl.+++

18. 40 Uhr Die Koalitionsfrage kommt. Die Freien Wähler kommen als Regierungspartner für die CSU in Frage. Parteichef Hubert Aiwanger bietet sich offensiv an. Man habe sich in den vergangenen Jahren mehr als andere um die Themen der Bürger gekümmert. "Und das wollen wir in einer künftigen Regierung tun." Allerdings wolle er von sich aus weder mit Ministerpräsident Söder noch mit dem Bundesinnenminister Seehofer Kontakt aufnehmen. "Ich ruf niemanden an, ich hab deren Nummer nicht. Die sollen sich bei uns melden."

18.39 Uhr

18.25 Uhr Der frühere Oberbürgermeister von München, Christian Ude, fand deutliche Worte zum Debakel der SPD. "Da muss alles auf den Prüfstand, was man überhaupt überprüfen und korrigieren kann", sagte der SPD-Politiker in der ARD. Man könne in dem freien Fall, in dem sich die SPD offensichtlich befinde, nicht versuchen, etwas auszusitzen. "Hier sind Konsequenzen - und zwar grundlegende Konsequenzen - erforderlich." Die SPD habe mehr als die Hälfte ihrer Wähler von 2013 verloren, sagte Ude. Die Frage laute: "Wie kann es eine solche Abwendung von Wählerinnen und Wähler geben?"

18.21 Uhr Bayerns Ministerpräsident Söder tritt vor die Kameras: Kein einfacher Tag für die CSU.Wir nehmen das schmerzhafte Ergebnis mit Demut an. Trotzdem Auftrag zur Regierungsbildungs sei kein einfacher Tag für die CSU gewesen. "Wir nehmen das schmerzhafte Ergebnis mit Demut an." Trotzdem gebe es den Auftrag zur Regierungsbildung.

Puuuh! Ein SPD-Mitglied im bayerischen Landtag blickt auf die Prognose für seine Partei. (dpa / Daniel Karmann)

18.12 Uhr CSU-Generalsekretär Blume räumt eine schwere Niederlage ein. Er will sich noch nicht dazu äußern, mit welcher Partei die CSU in Koalitionsgespräche eintreten will. Die CSU werde nun sorgfältig prüfen, mit wem am besten eine stabile Regierung zu bilden sei, sagt er in der ARD.

+++ Bleiben die Zahlen der CSU wie prognostiziert, ist es das schlechteste Ergebnis der Partei seit 1950.

+++ Die CSU ist nun auf Koalitionspartner angewiesen in Bayern. Bayerns Bauministerin Aigner machte im ZDF die Bundesregierung mitverantwortlich für das Abschneiden ihrer Partei.

+++ Die Wahllokale sind geschlossen. Die erste Prognose von infratest/dimap liegt vor.

+++ Noch rund zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale stieg die Beteiligung weiterhin an. Die Wahlämter meldeten deutlich höhere Werte, unter anderem für München, Nürnberg, Augsburg und Ingolstadt.

+++ Es treten insgesamt 18 Parteien an. Ein großer Teil der rund neuneinhalb Millionen Wahlberechtigten gab zuletzt an, noch unentschlossen zu sein. Derzeit wird Bayern allein von der CSU regiert. Ihr werden jedoch in Umfragen deutliche Verluste vorhergesagt, den Grünen hingegen ein Rekordergebnis. Warum sind die Umfragen für die Die Gruenen in Bayern so günstig? Bei Deutschlandfunk Kultur war dazu Folgendes zu hören/lesen.

+++ Der Meinungsforscher Klaus-Peter Schöppner sagt, die bayerischen Wähler sind über die CSU genauso verunsichert wie über die SPD.

+++ Die in Bayern traditionell starken Freien Wähler hoffen erneut auf ein gutes Ergebnis

+++ Bei der AfD hat die Landespolitik nach Einschätzung unseres Reporters im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt.

+++ Die Kollegen von Deutschlandfunk Kultur haben im Wahlkampf einmal auf die bayerischen Kabarettisten geschaut.

+++ Fast jeder vierte Mensch in Bayern hat einen Migrationshintergrund. Davon merkt man im Landtag und auf den Kandidatenlisten nicht viel.

+++ Hungrige Nagetiere haben den Terminkalender von Vizekanzler Olaf Scholz ordentlich durcheinander gebracht. Der SPD-Politiker ist erst heute Morgen mit ordentlich Verspätung in Berlin angekommen. Der Grund: Nagetiere hatten den Regierungsflieger in Indonesien lahmgelegt. Die Maschine konnte daher nicht starten. Scholz hatte auf der indonesischen Insel Bali an der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds teilgenommen. Wahrscheinlich gelangten Mäuse in den Regierungsflieger und knabberten wichtige Elektrokabel an. Konsequenz: Der Airbus konnte nicht abheben und Vizekanzler Scholz musste eine Linienmaschine nehmen und zweimal umsteigen. Techniker in Indonesien werden den deutschen Regierungsflieger jetzt reparieren. Der ganze Airbus muss mit Spezialstoffen von möglichen weiteren Nagern befreit werden. Er wird wohl bis mindestens Mittwoch in Indonesien festhängen.

+++ Das bayrische Wahlsystem unterscheidet sich von der Bundestagswahl. Für die Bestimmung der Kräfteverhältnisse im Landtag werden die Erst- und die Zweitstimmen zusammengerechnet, beide sind also gleich wichtig.

+++ Die Wähler entscheiden heute außerdem über die Zusammensetzung der Bezirkstage. In vielen Kommunen stehen darüber hinaus Bürgerentscheide mit zur Abstimmung.