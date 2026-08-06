Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026
Wahlumfragen und Prognosen

Welche Partei liegt in den Umfragen vorne? Welche Koalitionen sind möglich? Die aktuellen Wahlumfragen führender Meinungsforschungsinstitute zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September.

    Hinter dem Rednerpult im Plenarsaal des Landtages von Sachsen-Anhalt hängt das sachsen-anhaltinische Wappen mit Adler und Bär.
    Rednerpult im Plenarsaal des Landtages von Sachsen-Anhalt. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)
    Sie können wechseln zwischen den Umfragewerten der Institute Infratest dimap und INSA. Die neueste Wahlumfrage ist jeweils die erste in der Liste.

    Welche Partei führt aktuell in den Umfragen?

    Was für eine Sitzverteilung ergäbe sich daraus?

    Welche Parteien könnten gemeinsam auf eine Mehrheit im Landtag kommen?

    Zufriedenheit mit der Landesregierung von Sachsen-Anhalt (nach Parteianhängern)

    Zufriedenheit mit der Arbeit der Parteispitzen in Sachsen-Anhalt

    Welcher der beiden aussichtsreichsten Kandidaten hätte die größte Zustimmung als Ministerpräsident?

    Umfragen im Zeitverlauf