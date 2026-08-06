Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026
Wahlumfragen und Prognosen
Welche Partei liegt in den Umfragen vorne? Welche Koalitionen sind möglich? Die aktuellen Wahlumfragen führender Meinungsforschungsinstitute zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September.
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Sie können wechseln zwischen den Umfragewerten der Institute Infratest dimap und INSA. Die neueste Wahlumfrage ist jeweils die erste in der Liste.
Welche Partei führt aktuell in den Umfragen?
Was für eine Sitzverteilung ergäbe sich daraus?
Welche Parteien könnten gemeinsam auf eine Mehrheit im Landtag kommen?
Zufriedenheit mit der Landesregierung von Sachsen-Anhalt (nach Parteianhängern)
Zufriedenheit mit der Arbeit der Parteispitzen in Sachsen-Anhalt
Welcher der beiden aussichtsreichsten Kandidaten hätte die größte Zustimmung als Ministerpräsident?
Umfragen im Zeitverlauf