Landwirte blockieren Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt. (Heiko Rebsch / dpa / Heiko Rebsch)

Ein Schwerpunkt waren Sachsen-Anhalt und Bayern. Auch in anderen Ländern gab es Kundgebungen und Blockadeaktionen an Autobahnauffahrten. Der Deutsche Bauernverband forderte Kanzler Scholz in einem offenen Brief erneut auf, Entlastungen auf den Weg zu bringen. Auch in anderen europäischen Staaten protestierten Landwirte gegen die Agrarpolitik ihrer Regierungen - unter anderem in Frankreich und Griechenland.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.