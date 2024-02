Bauernprotest

Bauerprotest in Magdeburg (Thomas Schulz / dpa / Thomas Schulz)

Unter anderem in Sachsen-Anhalt gibt es Aktionen. In Magdeburg zündeten Landwirte in der Nacht vereinzelt Reifen an und kippten Gülle auf die Straße. Sie blockierten die Zufahrt zu einem Industriegebiet. Die Polizei war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der Bauernverband Sachsen-Anhalt erklärte, der Protest zeige das Ausmaß des Frustes innerhalb des Berufsstandes. Anlässlich des EU-Sondergipfels blockierten Landwirte mehrere Straßen in Brüssel. In verschiedenen europäischen Ländern hatten Bauernverbände zuletzt verstärkt zu Protesten gegen die jeweilige Agrarpolitik aufgerufen.

