Vogelgrippe

Einsatzkräfte der Feuerwehr entsorgen verendete Kraniche in einem Container (Sachsen-Anhalt, 19.10.2025) (picture alliance/dpa | Matthias Bein)

Man habe keinen Versorgungsengpass, sagte der CSU-Politiker dem Nachrichtensender NTV. Ob womöglich die Preise im Supermarkt steigen, wollte der Minister nicht vorhersagen. Das Saarland und Hamburg verhängten eine Stallpflicht, auch in Brandenburg gilt fast überall, dass Vögel in geschlossenen Ställen gehalten werden müssen. Zahlreiche weitere Landkreise ordneten eine Stallpflicht an, etwa in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz.

Weil derzeit viele Kraniche und andere Wildvögel über das Land ziehen, wird mit einer weiteren Ausbreitung der Infektion gerechnet. Hundertausende Tiere in Geflügelbetrieben mussten bereits getötet werden.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.