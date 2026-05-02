Krisenvorsorge

Regierung will mehr Konserven bevorraten. (Symbolbild) (picture alliance/dpa)

Der CSU-Politiker sagte den Funke-Medien, neben klassischen Reserven wie Mehl, Reis und Kondensmilch solle es künftig mehr sofort verzehrbare Lebensmittel geben, vor allem Konserven, die im Ernstfall direkt genutzt werden könnten. Rainer sprach von einer gezielten Investition in die deutsche Krisenfähigkeit. Die Lebensmittelreserven würden im Jahr rund 80 Millionen Euro kosten.

Aktuell wird die staatliche Lebensmittelreserve an mehr als 150 Standorten im Bundesgebiet gelagert. Aus Sicherheitsgründen werden die genauen Orte nicht öffentlich genannt.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.