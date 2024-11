In Thüringen ist ein Extremist festgenommen worden, der schon lange auf der Fahndungsliste steht (Archivbild). (Marcus Brandt / dpa / Marcus Brandt)

Er werde der Leipziger Gruppe um die bereits verurteilte Studentin Lina E. zugerechnet, bestätigten Sicherheitskreise. Der Haftbefehl erging bereits im Jahr 2021. Der Mann gilt nach Angaben der Generalbundesanwaltschaft und des LKA Sachsen als dringend verdächtig, an mehreren politisch motivierten Angriffen auf Rechtsextreme beteiligt gewesen zu sein. Die Opfer, die auch mit Hämmern geschlagen wurden, erlitten zum Teil erhebliche Verletzungen. Die jüngste Attacke dieser Art ereignete sich bei einem Treffen von Rechtsextremen in Budapest im Februar 2023. Nach Medienberichten erfolgte die Festnahme bereits am Montagabend. Am Dienstag wurde der Mann am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

