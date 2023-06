Haftstrafen für Corona-Subventionsbetrug. (dpa)

Das Landgericht Hamburg verhängte Haftstrafen zwischen zehn und zwei Jahren. Die vier Männer und eine Frau wurden des gewerbs- und bandenmäßigen Subventionsbetrugs in 80 Fällen schuldig gesprochen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten sie sich zwischen April und Oktober 2021 unberechtigt Corona-Hilfen in Höhe von drei Millionen Euro auszahlen lassen. Das Gericht ordnete zudem die Einziehung der erschwindelten Gelder an.

