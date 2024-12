Frankreich

Lange Haftstrafen für Mitverantwortliche des Mordes an Lehrer Samuel Paty

Vier Jahre nach dem islamistisch motivierten Mord an dem Lehrer Samuel Paty sind in Frankreich zwei Freunde des Täters als Komplizen schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Paris verhängte Haftstrafen von 16 Jahren gegen die beiden Männer.