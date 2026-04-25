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Ein Gericht in der Hauptstadt Pristina verhängte zweimal lebenslang und einmal 30 Jahre Haft gegen die Angeklagten. Der vorsitzende Richter sagte, sie hätten versucht, den mehrheitlich von Serben bewohnten Norden des Kosovo abzuspalten und mit Serbien zu vereinen.

Rund 30 bewaffnete Männer hatten im September 2023 in Banjska eine kosovarische Polizei-Patrouille überfallen und einen Polizisten getötet. Später verschanzten sich die Männer in einem orthodoxen Kloster. Drei von ihnen wurden bei Schusswechseln mit der Polizei getötet.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.