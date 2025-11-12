Das Oberlandesgericht München (Archivbild von 2024). (dpa / Sven Simon / Frank Hoermann)

Die Strafen belaufen sich auf neun Jahre und zehn Monate, sieben Jahre sowie viereinhalb Jahre, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die Männer wurden zudem wegen der Mitgliedschaft beziehungsweise Rädelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland schuldig gesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Taten ereigneten sich demzufolge im Zusammenhang mit dem Aufstand gegen das Assad-Regime in den 2010-er Jahren. Unter anderem ging es um die Anordnung eines Überfalls auf ein von Schiiten bewohntes Dorf. Dieser sei gefilmt und zu Propagandazwecken ins Internet gestellt worden. Die drei Syrer waren nach Deutschland geflohen.

