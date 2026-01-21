Ermittler arbeiten an der Stelle, an der Generalleutnant Igor Kirillow getötet wurde. (Uncredited/AP/dpa)

Nach Angaben russischer Medien verhängte ein Gericht in Moskau lebenslange Haft gegen den mutmaßlichen Haupttäter. Drei Komplizen wurden wegen des Vorwurfs der Beihilfe zu Strafen zwischen 18 und 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Der russische General Kirillow war damals bei einem Bombenanschlag vor seinem Wohnhaus in Moskau getötet worden; auch ein Adjutant kam ums Leben. Der ukrainische Geheimdienst gab zu, das Attentat in Auftrag gegeben zu haben. Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat es mehrfach Anschläge gegen russische ranghohe Offiziere sowie Propagandisten gegeben.

