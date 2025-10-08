Bundesweite Aktion

Bundesweit bieten zahlreiche Apotheken, Arztpraxen und Betriebsärzte bis in die späten Abendstunden hinein Impfungen gegen Covid und Grippe an. Insgesamt beteiligen sich rund 370 Einrichtungen an der Aktion. Allerdings sind die Angebote regional sehr unterschiedlich verteilt. Die meisten Impfmöglichkeiten gibt es in Großstädten und Ballungszentren. Impfwillige sollen ihre Versichertenkarte und ihren Impfausweis mitbringen.
Ziel der Aktion ist, auf die anstehende Grippesaison aufmerksam zu machen und die Impfquoten in Deutschland zu erhöhen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine jährliche Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 und Influenza unter anderem Menschen ab 60 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen.
Diese Nachricht wurde am 08.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.