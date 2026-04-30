Der Senat hatte die Pläne bereits im März gebilligt. Dabei handelt es sich um einen Kompromiss. Offen bleibt weiter, wie die umstrittene Einwanderungsbehörde ICE und die Grenzschutzbehörde CBP finanziert werden. Die Demokraten fordern Änderungen bei der Abschiebepolitik der Regierung und dem Vorgehen der Einwanderungsbehörden.
Das Heimatschutzministerium befand sich seit Mitte Februar im sogenannten Shutdown. Dadurch fehlten unter anderem die Mittel für die Flughafensicherheit. Dies hatte zu stundenlangen Wartezeiten und Flugausfällen geführt.
Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.