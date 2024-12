Langjähriger Intendant Meyer tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. (picture alliance / Horst Ossinger )

Das teilte die in Düsseldorf und Duisburg ansässige Theatergemeinschaft mit. Meyer scheidet Ende März 2025 aus. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link, würdigte Meyers Verdienste. Dieser habe mit einem vielfältigen, ambitionierten Programm und hoher künstlerischer Qualität maßgeblich zur Verankerung der Oper in den Stadtgesellschaften von Duisburg wie Düsseldorf beigetragen. Eine Leitlinie seiner künstlerischen Arbeit habe in der Öffnung von Oper und Ballett für möglichst viele - insbesondere auch junge - Menschen bestanden, hieß es weiter. Meyer war 2009 als Generalintendant an die Deutsche Oper am Rhein gekommen.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.