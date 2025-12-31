Prof. Dr. Ulrich Eckhardt war von 1973 bis 2000 Geschäftsführer der Berliner Festspiel GmBH (Henry H. Herrmann/imago images/Eventpress)

Wie die Berliner Festspiele mitteilten, starb er im Alter von 91 Jahren. Eckardt leitete die Berliner Festspiel GmbH von 1973 bis ins Jahr 2000. In einer Erklärung der Festspiele heißt es, unter seiner Intendanz hätten sich zentrale Festivalformate entwickelt wie die Internationalen Filmfestspiele, die Berliner Festwochen, das Theatertreffen, das Jazzfest Berlin, die Musik-Biennale sowie die Gesprächsreihe Berliner Lektionen im Renaissance-Theater. Außerdem war Eckardt für zahlreiche künstlerische Schwerpunkte zur Wiedervereinigung verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.